Escursionista cade sul Sentiero del Viandante | soccorso con l' elicottero

Domenica di sole sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi più popolari del Lecchese. Durante l’escursione, un escursionista è caduto, rendendo necessario l’intervento di soccorso con l’elicottero. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività all’aperto e di prestare attenzione alle condizioni del percorso.

Domenica di sole ma anche di apprensione sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi escursionistici più amati e frequentati del Lecchese. Nella mattinata un escursionista di 60 anni è rimasto vittima di un infortunio mentre percorreva il celebre tracciato che costeggia la sponda orientale del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

