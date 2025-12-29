Riserva di Capo Gallo scivola durante un' escursione fuori sentiero vicino alla Grotta Regina | ferito un 42enne

Un escursionista di 42 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì nella riserva di Capo Gallo, vicino alla Grotta Regina, sul versante est di Pizzo Coda di Volpe. Durante un'escursione fuori sentiero, è scivolato riportando ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’uomo e garantire il suo trasferimento in sicurezza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.