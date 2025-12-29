Riserva di Capo Gallo scivola durante un' escursione fuori sentiero vicino alla Grotta Regina | ferito un 42enne
Un escursionista di 42 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì nella riserva di Capo Gallo, vicino alla Grotta Regina, sul versante est di Pizzo Coda di Volpe. Durante un'escursione fuori sentiero, è scivolato riportando ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’uomo e garantire il suo trasferimento in sicurezza.
Un escursionista di 42 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi della Grotta Regina, sul versante est di Pizzo Coda di Volpe, nella riserva di Capo Gallo. L'uomo, mentre stava camminando fuori sentiero lungo il ripido e impervio versante, insieme ad altri escursionisti, è.
