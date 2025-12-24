Stava percorrendo un itinerario escursionistico nell’area detta “Città della Pietra”, nei pressi di Prati di Tivo, quando è scivolata su una lastra di ghiaccio riportando un trauma con sospetta frattura al polso. Impossibilitata a proseguire è stato lanciato l’allarme. Sul posto, per soccorrere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero

Leggi anche: Arizona, cane si fa male durante un'escursione con i padroni: soccorso con un elicottero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scivola durante un'escursione e si rompe un polso: soccorsa e portata in ospedale con l'elicottero [VIDEO] - A raggiungerla è stata una squadra di terra del soccorso alpino. ilpescara.it