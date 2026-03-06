Lunedì 9 marzo scatta lo sciopero generale Scuole trasporti e ospedali a rischio | chi si ferma

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà scuole, ospedali, trasporti e servizi pubblici e privati. Durante questa giornata molte attività saranno sospese o rallentate, con mobilitazioni in diverse città. La protesta interesserà vari settori, rendendo difficile l’accesso a molte strutture e servizi essenziali per i cittadini. La giornata è attesa come una delle più intense degli ultimi tempi.

L'agitazione riguarda sia il settore pubblico sia il privato per 24 ore. Ci sono però dei servizi che non possono essere cancellati, tutto quello che c'è da sapere Scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Lunedì 9 marzo sarà un giornata ad alto rischio: è infatti il giorno dello sciopero generale. Significa che anche le normali attività non sono assicurate. Genitori e alunni rischiano di trovare i cancelli di scuola chiusi, prendere un bus o una metro potrebbe essere difficile, le visite mediche non urgenti potrebbero saltare e, andando in un ufficio pubblico, lo sportello potrebbe essere deserto. Capiamo meglio cosa succede.