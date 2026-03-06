Sciopero generale lunedì 9 marzo | chi si ferma

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale indetto in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, che si celebra l'8 marzo. L'astensione dal lavoro coinvolge vari settori e categorie di lavoratori, che hanno deciso di fermarsi per esprimere la loro protesta. La manifestazione interesserà diverse città e si svolgerà in diverse modalità.

Scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Lunedì 9 marzo sarà giornata di sciopero generale nazionale, con possibili disservizi che interesseranno tutta l’Italia e un gran numero di settori. L’astensione dal lavoro è stata indetta in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, che ricorre l’8 marzo. Sul fronte mezzi di trasporto, l’agitazione è supportata da Slai-Cobas, mentre Usi e Usb hanno scelto di non aderire. La durata prevista è di 24 ore e saranno garantiti i servizi minimi e le fasce di garanzia, che, però, variano a seconda della città. Per quanto riguarda la scuola è stata invece Flc Cgil a proclamare un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale degli istituti scolastici, università, ricerca, formazione professionale e scuola non statali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

