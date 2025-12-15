Sciopero aerei 17 dicembre 2025 | orari fasce di garanzia e voli coinvolti

Il 17 dicembre 2025, il trasporto aereo italiano sarà coinvolto in uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. L'evento potrebbe influire sui voli programmati, con fasce di garanzia e voli coinvolti che i passeggeri devono conoscere in anticipo per organizzare al meglio i loro spostamenti.

Il 17 dicembre 2025 il trasporto aereo italiano sarà interessato da uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. La mobilitazione coinvolge più categorie del settore e rischia di avere effetti rilevanti sull'operatività degli aeroporti e sui collegamenti aerei, sia nazionali sia internazionali. Le compagnie e gli scali stanno già avvisando i viaggiatori di possibili disagi e invitano a controllare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto. Compagnie coinvolte e fasce di garanzia. Aereo EasyJet (Imagoeconomica). Come detto all'inizio, lo sciopero è in programma nella fascia centrale della giornata, dalle 13:00 alle 17:00.

