Sciopero il 9 e 10 gennaio 2026 a rischio treni e aerei | gli orari dello stop e chi si ferma

Il 9 e 10 gennaio 2026 si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà principalmente i trasporti e i servizi pubblici, con orari di stop previsti dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio. Durante queste giornate, potrebbero verificarsi disagi e riduzioni nelle attività dei treni e dei voli. È consigliabile consultare aggiornamenti ufficiali per pianificare eventuali spostamenti o servizi.

Si preannunciano giornate nere venerdì e sabato per uno sciopero nazionale che interesserà soprattutto trasporti e servizi dalle 21 del 9 gennaio alle 21 del 10 gennaio. A rischio aerei Vueling ed EasyJet e treni Trenitalia e Italo. La protesta, legata a condizioni lavorative e tutele del personale, inizialmente avrebbe coinvolto anche la scuola, poi spostata al 12?13 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

