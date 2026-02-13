Scioperi settore aereoSalvini precetta

Il ministro Salvini ha deciso di precettare gli scioperi nel settore aereo, in risposta alla volontà dei sindacati di fermare i voli durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che si svolgono quest’anno a Milano e Cortina. La misura entra in vigore dal 17 marzo e riguarda gli scioperi programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo, per garantire il funzionamento dei trasporti in un periodo di grande afflusso di pubblico.

Le sigle sindacali dei trasporti annunciano scioperi nel settore aereo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Gli scioperi nel trasporto aereo sono stati confermati.

Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 17 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle OlimpiadiIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che precetterà i lavoratori del settore aereo per gli scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo, dato che sono nel periodo delle Olimpiadi e delle ... ilpost.it

Scioperi aerei, Salvini decide la precettazione: Milano-Cortina evento straordinarioROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di ricorrere alla precettazione in relazione agli scioperi del trasporto aereo proclamati nei giorni 16 febbraio e 7 ma ... dire.it

Il ministro #Salvini ha detto che precetterà i lavoratori del settore aereo per gli scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo, dato che sono nel periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. (ilPost) @ultimora_pol x.com

Nel solo mese di febbraio sono attesi 26 scioperi nel settore dei trasporti (aerei, bus, metro e treni): alcuni a livello locale, altri a livello nazionale. Il primo sciopero nazionale è già venerdì 6 febbraio e riguarda il settore marittimo e portuale. Nel corso del mese, - facebook.com facebook