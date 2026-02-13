Scioperi settore aereoSalvini precetta
Il ministro Salvini ha deciso di precettare gli scioperi nel settore aereo, in risposta alla volontà dei sindacati di fermare i voli durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che si svolgono quest’anno a Milano e Cortina. La misura entra in vigore dal 17 marzo e riguarda gli scioperi programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo, per garantire il funzionamento dei trasporti in un periodo di grande afflusso di pubblico.
Olimpiadi 2026, sindacati confermano scioperi settore aereo. Salvini: “Risponderemo con forza”
Le sigle sindacali dei trasporti annunciano scioperi nel settore aereo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Scioperi nel trasporto aereo confermati: tensione tra sindacati e Governo. Salvini: “Assurdo”
Gli scioperi nel trasporto aereo sono stati confermati.
Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 17 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle OlimpiadiIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che precetterà i lavoratori del settore aereo per gli scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo, dato che sono nel periodo delle Olimpiadi e delle ... ilpost.it
Scioperi aerei, Salvini decide la precettazione: Milano-Cortina evento straordinarioROMA – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di ricorrere alla precettazione in relazione agli scioperi del trasporto aereo proclamati nei giorni 16 febbraio e 7 ma ... dire.it
Il ministro #Salvini ha detto che precetterà i lavoratori del settore aereo per gli scioperi previsti il 17 febbraio e il 7 marzo, dato che sono nel periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. (ilPost) @ultimora_pol x.com
Nel solo mese di febbraio sono attesi 26 scioperi nel settore dei trasporti (aerei, bus, metro e treni): alcuni a livello locale, altri a livello nazionale. Il primo sciopero nazionale è già venerdì 6 febbraio e riguarda il settore marittimo e portuale. Nel corso del mese, - facebook.com facebook