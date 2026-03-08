Sci alpino | una magica Elena Curtoni torna a vincere in Coppa del mondo
Elena Curtoni ha vinto il Super-G femminile in Val di Fassa, tornando così a conquistare un risultato importante in Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di diverse atlete di alto livello. La sciatrice italiana ha concluso la prova con il miglior tempo, assicurandosi il primo posto.
Torna al successo in Coppa del mondo Elena Curtoni che si è aggiudicata il Super-g femminile disputato in Val di Fassa.L'azzurra, scesa con il pettorale numero 8, ha accusato pochi centesimi di distacco al primo intermedio dalla francese Romane Miradoli e dalla neozelandese Alice Robinson, che in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Elena Curtoni torna a vincere, pazzesco podio per Zenere! Goggia perde punti in classifica
Sci, Coppa del Mondo: Elena Curtoni vince Superg Val di Fassa, Zenere terzaContinua il momento magico delle velociste azzurre in Coppa del Mondo di sci alpino.
Una selezione di notizie su Elena Curtoni.
Discussioni sull' argomento Sci, Coppa del Mondo femminile: la discesa Val di Fassa, incredibile bis di Laura Pirovano; SCI ALPINO: Laura Pirovano ha concesso il bis, centrando la seconda vittoria in due giorni nella discesa di Passo San Pellegrino.
Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa, Zenere terzaVAL DI FASSA (ITALPRESS) – Elena Curtoni si prende il superG in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... iltempo.it
Elena Curtoni si sfoga: Anni difficili, mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averneElena Curtoni vince il superG femminile della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra trionfa davanti alla norvegese ... oasport.it
Gara perfetta di Elena Curtoni nel SuperG della Val di Fassa. L'azzurra chiude la sua gara con un fenomenale 1'29"07 e torna al successo in Coppa del Mondo (in questa stagione, il suo miglior piazzamento nella specialità era stato un quarto posto in in Val d' - facebook.com facebook
CHE EMOZIONE ASJA ZENERE! Partita col pettorale 33, la classe 1996 veneta realizza una gara pazzesca e centra il miglior risultato della carriera, terza a 27 centesimi da Elena Curtoni e un centesimo dietro a Kajsa Lie #EurosportSCI x.com