Sci alpino | una magica Elena Curtoni torna a vincere in Coppa del mondo

Elena Curtoni ha vinto il Super-G femminile in Val di Fassa, tornando così a conquistare un risultato importante in Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di diverse atlete di alto livello. La sciatrice italiana ha concluso la prova con il miglior tempo, assicurandosi il primo posto.