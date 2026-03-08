LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Elena Curtoni torna a vincere pazzesco podio per Zenere! Goggia perde punti in classifica

In diretta dalla Val di Fassa, si svolge il superG di sci alpino con Elena Curtoni che torna a conquistare la vittoria e un podio sorprendente per Zenere. Nel frattempo, Goggia perde punti nella classifica generale. La gara, valida per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2026, prosegue con aggiornamenti in tempo reale. Alle 9, si tiene anche lo slalom maschile a Kranjska Gora.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 12.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.23 Quarta vittoria in carriera per Elena Curtoni (2 in superG, 2 in discesa), primo podio per Asja Zenere. A Sofia Goggia basterà un sesto posto per vincere la coppa di specialità nelle finali di Lillehammer (la pista sarà quella di Kvitfjell). 1 Elena Curtoni (Italia) – 1:29.07 2 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – +0.263 Asja Zenere (Italia) – +0.27 4 Romane Miradoli (Francia) – +0.34 4 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – +0.34 6 Malorie Blanc (Svizzera) – +0.37 7 Cornelia Hütter (Austria) – +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

SuperG donne Val di Fassa: è grande Italia, vince Curtoni e Zenere è terzaIn val di Fassa si conclude con un superG la tre giorni di Coppa che ha incoronato Laura Pirovano, due volte vincitrice in discesa. Sofia Goggia cerca i punti per assicurarsi la coppa di specialità. gazzetta.it

