Sci Coppa del Mondo | Elena Curtoni vince Superg Val di Fassa Zenere terza

Elena Curtoni ha vinto il SuperG della Val di Fassa nella Coppa del Mondo di sci alpino, tornando sul podio dopo più di tre anni. Zenere si è piazzata al terzo posto, completando il podio tricolore. La gara si è svolta sulle piste dell’evento in Italia, con le velociste azzurre protagoniste di una performance che ha mantenuto alta la presenza italiana nella competizione.

Continua il momento magico delle velociste azzurre in Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le due vittorie di Laura Pirovano in discesa, doppio podio tricolore con Elena Curtoni che ha vinto il SuperG della Val di Fassa tornando sul gradino più alto del podio dopo oltre tre anni. L'ultima vittoria dell'azzurra risaliva alla discesa di Saint Moritz del dicembre del 2022. Curtoni, al quarto successo in carriera (il secondo in SuperG), ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di 26 centesimi, terza l'altra azzurra Asja Zenere, a 27 centesimi, al suo primo podio in carriera. Il suo miglior risultato in carriera per Zenere era un nono posto in gigante a Copper Mountain nel novembre scorso.