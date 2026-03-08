Sci alpino i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in slalom | due italiani in Norvegia

In Norvegia, due atleti italiani si sono qualificati per la finale di Coppa del Mondo di sci alpino in slalom. Il norvegese Atle Lie McGrath guida attualmente la classifica generale e si trova in testa alla graduatoria dopo le ultime tappe. La competizione continua con altri atleti pronti a sfidarsi per ottenere un posto nella fase decisiva del torneo.

Il norvegese Atle Lie McGrath svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di slalom alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di 41 lunghezze sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 77 sul francese Clement Noel: il prossimo 25 marzo si preannuncia una bella lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo. Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare i migliori 25 classificati nella graduatoria di specialità, gli atleti con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e il Campione del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik). 🔗 Leggi su Oasport.it

