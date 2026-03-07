Sci alpino i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in gigante | Vinatzer tiene alta la bandiera italiana

Nella gara di sci alpino valida per la Coppa del Mondo di gigante, sono stati qualificati per la finale diversi atleti. Tra loro, uno svizzero si distingue in prima posizione, mentre un rappresentante italiano si mantiene nelle prime posizioni della classifica. La competizione si è svolta con i partecipanti che hanno affrontato le piste, dimostrando abilità e velocità. La finale si avvicina e le qualificazioni sono ormai definitive.

1. Marco Odermatt (Svizzera) 495 2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 447 3. Loic Meillard (Svizzera) 406 4. Stefan Brennsteiner (Austria) 381 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 318 6. Marco Schwarz (Austria) 310 7. Atle Lie McGrath (Norvegia) 270 8. Timon Haugan (Norvegia) 2329. Alex Vinatzer (Italia) 224 10. River Radamus (USA) 189 11. Luca Aerni (Svizzera) 177 12. Leo Anguenot (Francia) 172 13. Zan Kranjec (Slovenia) 169 14. Fabian Gratz (Germania) 168 15. Sam Maes (Belgio) 149 16. Raphael Haaser (Austria) 134 17. Thomas Tumler (Svizzera) 125 18. Alexis Pinturault (Francia) 124 19. Filip Zubcic (Croazia) 111 20. Alban Elezi Cannaferina (Francia) 103