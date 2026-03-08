Schianto tra due auto i veicoli finiscono accartocciati | serve l' intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di domenica a Forlì, due auto si sono scontrate in via Primo Maggio, finendo accartocciate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i conducenti dai veicoli e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione, ma non sono stati segnalati altri feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di domenica (8 marzo) a Forlì per un incidente stradale avvenuto in via Primo Maggio. Intorno alle 10,30 una squadra della sede centrale è stata chiamata a intervenire a seguito di uno scontro che ha coinvolto due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla stabilizzazione di uno dei veicoli, rimasto in posizione precaria dopo l'impatto. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

