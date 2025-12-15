Frontale tra due auto l' intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere

Un incidente frontale tra due auto, alimentate a GPL e metano, si è verificato oggi a Filottrano. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Sant’Anna, nel territorio comunale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 13 in via Sant'Anna, nel territorio comunale di Filottrano, per un incidente frontale tra due autovetture, alimentate rispettivamente a GPL e a metano. La squadra di Osimo, in collaborazione con il personale del 118, ha estratto le persone rimaste intrappolate.

