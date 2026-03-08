Schiamazzi sotto casa lui scende e stacca un dito a morsi Denunciato per lesioni

Due uomini, visibilmente ubriachi, disturbavano con schiamazzi e rumori molesti sotto casa di un residente. Quest’ultimo è sceso in strada e, durante un alterco, ha morso e staccato un dito a uno dei due uomini. La persona coinvolta è stata denunciata per lesioni. L’accaduto si è verificato nel corso della notte, davanti a un’abitazione nel centro della città.

L'autore del fatto uno straniero di 35 anni. La vittima non è in pericolo di vita Sotto casa sua due uomini, evidentemente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, producevano schiamazzi e rumori molesti; decide di affrontarli scendendo in strada e nell’alterco che ne segue, stacca a morsi un dito di uno dei due. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine che stanno indagando sul fatto, i carabinieri della compagnia di Pomezia, un residente della zona non ne poteva più dei rumori molesti che sentiva nelle vicinanze di casa: è sceso per chiedere di smetterla, ma è nato un alterco tra i due. Nel corso della colluttazione l’uomo avrebbe aggredito uno dei due con un morso alla mano sinistra, provocando il distacco di una falange del dito anulare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Urlano sotto casa nella notte, scende in strada e stacca un dito a morsi al vicinoÈ sceso in strada per allontanare due individui visibilmente ubriachi che stavano disturbando sotto casa sua e ha staccato il dito di un uomo a morsi.

