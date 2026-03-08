Urlano sotto casa nella notte scende in strada e stacca un dito a morsi al vicino

La notte scorsa, due persone ubriache disturbavano sotto casa, attirando l’attenzione di un residente che è sceso in strada per intervenire. Durante il tentativo di allontanarli, uno dei due uomini ha morso il dito di un vicino staccandolo. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

È sceso in strada per allontanare due individui visibilmente ubriachi che stavano disturbando sotto casa sua e ha staccato il dito di un uomo a morsi. Un’aggressione brutale che si è verificata la scorsa notte a Torvaianica. Secondo quanto appreso, un residente della zona non ne poteva più dei rumori molesti che sentiva nelle vicinanze della sua abitazione. Così è uscito per chiedere silenzio ma, di lì a poco, è subito nata una colluttazione e ha aggredito la vittima con un morso alla mano sinistra, che gli avrebbe provocato il distacco della parte finale del dito anulare. Il malcapitato, di origini straniere, immediatamente preso in cura dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma: non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

