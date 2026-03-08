Schiaffo a un tifoso il Napoli Basket licenzia collaboratore | Gesto grave e ingiustificato

Durante la partita tra Napoli e Virtus Bologna al PalaBarbuto, si sono verificati momenti di tensione tra un tifoso e alcuni collaboratori della società. In seguito a un episodio considerato grave e ingiustificato, il Napoli Basket ha deciso di licenziare uno dei suoi collaboratori. La situazione si è conclusa con questa decisione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.