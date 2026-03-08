Grave e ingiustificato gesto nei confronti di un tifoso il Napoli Basket solleva dall' incarico un suo collaboratore

Il Napoli Basket ha deciso di rimuovere dall’incarico un collaboratore dopo che quest’ultimo è stato coinvolto in un comportamento considerato grave e ingiustificato nei confronti di un tifoso durante il match contro la Virtus Bologna, disputato sabato sera all’Alcott Arena PalaBarbuto. La decisione è stata presa in seguito all’episodio avvenuto nel finale della partita.

Decisione immediata del club partenopeo, che ha prontamente preso le distanze da quanto avvenuto sabato sera al PalaBarbuto sul finale del match contro la Virtus Bologna Con una nota diffusa nella mattinata di domenica, il club partenopeo ha comunicato l'immediato allontanamento, prendendo le distanze da quanto avvenuto: "La S.S. Napoli Basketball, rende noto di aver provveduto immediatamente a sollevare dall'incarico affidato il suo collaboratore, resosi protagonista di un gesto grave e ingiustificato al termine dell'incontro Guerri Napoli-Virtus Bologna, dal quale prende assolutamente le distanze".