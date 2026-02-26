Mi vesto da donna e ho adottato due neri | la difesa del tifoso espulso dal Real per il gesto nazista

Un tifoso è stato allontanato dal settore ospiti dello stadio durante una partita di Champions League. In sua difesa, ha dichiarato di aver agito senza intenti discriminatori, sottolineando di non appartenere a gruppi estremisti e di aver indossato un abbigliamento femminile senza secondi fini. La vicenda ha suscitato diverse reazioni, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali sul caso.

Il tifoso che il Real Madrid ha espulso dal Bernabeu all'inizio del match di Champions League col Benfica si difende appassionatamente dall'accusa di aver fatto un gesto nazista: "I nazisti non frequentano i neri, non frequentano i gay, non si vestono da donna". 🔗 Leggi su Fanpage.it Saluto nazista sugli spalti, il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio: “Procedimento immediato”Un tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio. Real Madrid, un tifoso fa il saluto nazista prima del match col Benfica: il club lo bandisce! Il duro comunicatoOnana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso... Argomenti discussi: Scusi, dov’è il reparto Donna con cervello?; Sanremo 2026, Francesco Renga confessa prima di esibirsi: Ecco cosa non ho mai detto, mi son portato dietro dei problemi. Genny Urtis, rapporto coi genitori e reazione dopo coming out/ Papà si imbarazza e se mi vesto da donna…Genny Urtis a cuore aperto sul rapporto coi suoi genitori, ecco com'è cambiato il dialogo dopo il coming out e la sua nuova vita Da quando è uscita allo scoperto coi suoi genitori, Genny Urtis è ... ilsussidiario.net