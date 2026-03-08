Scelta la nuova Guida Suprema Trump | Non durerà senza il nostro via libera Media | Emirati attaccano l’Iran Abu Dhabi nega – La diretta

Dopo l’elezione della nuova Guida Suprema, un commento di Trump afferma che il suo ruolo non durerà senza il loro consenso. Nel frattempo, i media riportano che gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato l’Iran, notizia poi smentita da Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue da quasi una settimana, con Teheran che ha risposto agli attacchi occidentali colpendo basi statunitensi in vari Paesi del Golfo.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel suo nono giorno. Dopo l’ attacco massiccio guidato da Stati Uniti e Israele, che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei e dei vertici del regime, Teheran ha avviato una controffensiva colpendo le basi Usa in diversi paesi del Golfo. Il nuovo governo iraniano ha respinto con forza l’ultimatum di Donald Trump per una resa incondizionata: «Non ci arrenderemo mai», è il messaggio che arriva da Teheran, insieme alla minaccia di poter sostenere il conflitto per almeno altri sei mesi. Sul piano operativo, l’Iran ha già attuato la ritorsione economica chiudendo lo Stretto di Hormuz alle navi americane e israeliane. 🔗 Leggi su Open.online

