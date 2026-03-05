Guerra in Iran Trump | Voglio esser coinvolto nella scelta del successore come in Venezuela Droni sull’Azerbaigian sirene a Dubai e Abu Dhabi – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler partecipare alla scelta del successore iraniano, paragonando la situazione a quella in Venezuela. Nel sesto giorno di conflitto nel Golfo, sono stati segnalati attacchi con droni sull’Azerbaigian, mentre a Dubai e Abu Dhabi sono state attivate le sirene di allerta. La guerra coinvolge ora anche le tensioni tra Usa, Israele e Iran.

Il presidente degli Stati Uniti, nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran ha affermato di rifiutare un nuovo leader iraniano che prosegua le politiche di Khamenei. «Il figlio di Khamenei è inaccettabile per me. Voglio esser coinvolto nella scelta come è successo in Venezuela», ha spiegato Trump ad Axios. Intanto a dispetto di quanto riferito dai media americani le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran, per cui l’ipotesi di “boots on the ground”, ovvero una missione di terra, appare ancora lontana. Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. 🔗 Leggi su Open.online

Esplosioni nel Golfo, droni anche sull’Azerbaigian, la guerra «senza confini» dell’Iran: «Colpita una petroliera americana» – La direttaNel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran.

Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.

Trump: In Venezuela comandiamo noi, le minacce a Iran e Groenlandia

Guerra Usa-Iran, forti esplosioni ad Abu Dhabi: attive difese aeree. Teheran: «Colpita una petroliera Usa nel Golfo»La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una ... ilmessaggero.it

L’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti, nuovo attacco sul centro ...L'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

Domani tornano in Italia alcuni connazionali: previsto un volo speciale Abu Dhabi–Milano per circa 200 studenti minorenni da Dubai. In Parlamento Tajani e Crosetto spiegano la crisi Iran–Golfo e avvertono: “dove non arrivano i missili” arriva l’economi - facebook.com facebook

La chiusura degli hub del Golfo (Dubai, Doha, Abu Dhabi) spinge i flussi tra Europa e Asia a comprare gli ultimi posti disponibili sui voli alternativi. Con un maxi-rincaro dei biglietti che tocca il +900% in ventiquattro ore- I numeri sul @Corriere x.com