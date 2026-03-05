Novara in semifinale dopo un tie-break Chieri sfiora l' impresa

Novara si è qualificata per la semifinale dopo una partita combattuta che si è risolta al tie-break. La sfida si è svolta in un palazzetto con più di 4000 spettatori, tra le due squadre che si sono affrontate in modo intenso e appassionato. Chieri ha sfiorato l'impresa, ma alla fine la vittoria è andata a Novara.

In un palazzetto gremito di oltre 4000 spettatori, si è svolta una sfida intensa e combattuta tra le due formazioni di alto livello, culminata con la qualificazione di Igor Gorgonzola Novara alle semifinali. La tensione ha accompagnato ogni singolo scambio, rivelandosi come un autentico spettacolo di tenacia e strategie, con una partita prolungata oltre due ore e caratterizzata da un tie-break mozzafiato. La gara ha messo in evidenza la solidità mentale e la determinazione delle atlete, che hanno saputo reagire alle difficoltà e sovvertire gli eventi a proprio favore. La squadra di casa inizia bene, mantenendo un vantaggio di 5-2, grazie a un attacco efficace e a una difesa solida.