Festa di Martedì Grasso a Santo Stefano d' Aveto con pentolaccia e polentata

A Santo Stefano d'Aveto, il Martedì Grasso si celebra il 17 febbraio con una grande festa che coinvolge tutta la comunità. La giornata prevede una pentolaccia tradizionale e una polentata condivisa tra amici e famiglie, attirando molti residenti e visitatori. Questa manifestazione rappresenta un momento di allegria e socializzazione, con i partecipanti che si sfidano a colpi di bastoni per rompere la pentolaccia e gustare piatti tipici della zona.

Martedì 17 febbraio si festeggia il Martedì Grasso a Santo Stefano d'Aveto con Pentolaccia e Polentata. Appuntamento dalle ore 15:30 in piazza della Vittoria per un pomeriggio di festa e divertimento per grandi e piccini.