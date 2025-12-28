Capodanno in piazza a Santo Stefano d' Aveto con musica spumante e fuochi d' artificio

Il 31 dicembre, Santo Stefano d'Aveto invita alla festa di fine anno in piazza del Castello. A partire dalle 23, si svolge un evento con musica, fuochi d'artificio, dj set e bevande calde come vin brulé, cioccolata e spumante. Un'occasione per accogliere il nuovo anno in compagnia, in un’atmosfera semplice e conviviale, nel rispetto delle tradizioni locali.

Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 23, Santo Stefano d'Aveto festeggia il Capodanno in piazza del Castello con spettacolo pirotecnico, dj set, vin brulé, cioccolata calda e spumante.Dalle 00:30 si balla al Pala Arvigo con Robbi Rocca, Stea & Nicco DJ.

