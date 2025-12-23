Schira | Lucca? L’obbligo di riscatto del Napoli scatta dal 3 febbraio ad oggi nessuno lo vorrebbe a titolo definitivo

A Radio Tutto Napoli è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, che ha parlato della situazione legata a Lorenzo Lucca e il suo futuro in maglia azzurra. Le parole di Schira su Lucca. «Lucca è del Napoli, è stato comprato, anche se burocraticamente l’obbligo di riscatto scatta solo dal 3 febbraio quando sarà chiuso il mercato invernale. Il riscatto è blindato. Ma se il Napoli vuole darlo a gennaio, o si fa una triangolazione, o il Napoli decide di riscattarlo prima del 3 febbraio. I rapporti tra i club comunque sono buoni. Oggi non credo ci sia qualcuno che voglia Lucca a titolo definitivo. Il Napoli nel caso lo presterebbe e quindi bisognerebbe solo trovare club che pagherebbero il prestito oneroso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

