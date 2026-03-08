Sannio in crisi | Cesaro e Alaia chiedono chiarezza al PD sulle

Nel Sannio, la situazione politica si fa più complessa mentre Armando Cesaro ed Enzo Alaia richiedono al Partito Democratico di fornire spiegazioni chiare sulle future alleanze nel territorio. La richiesta arriva in un momento di tensione e di incertezza, con i due esponenti che vogliono conoscere le posizioni ufficiali del partito in vista delle prossime scadenze politiche.

Nel cuore del Sannio, la stabilità politica si incrina mentre Armando Cesaro ed Enzo Alaia chiedono al Partito Democratico di chiarire immediatamente le sue intenzioni riguardo alle alleanze territoriali. I due esponenti di Italia Viva – Casa Riformista denunciano segnali preoccupanti di contatti informali tra il PD e il Centrodestra in vista delle elezioni provinciali previste per l’autunno. La richiesta è netta: rispetto dei patti esistenti e lealtà verso le coalizioni già definite a livello regionale, evitando ambiguità che potrebbero destabilizzare il quadro elettorale futuro. La crisi dell’alleanza nel Beneventano. La tensione politica nel territorio si fa sentire con forza quando emergono voci su possibili avvicinamenti tra forze opposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

