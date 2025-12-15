Crisi Carcano Fasoli | Sia fatta chiarezza sulle strategie future

La crisi della Carcano di Mandello ha attirato l'attenzione del Comune, che monitora attentamente la situazione di una delle sue aziende più rilevanti. In questo contesto, il rappresentante Fasoli chiede chiarezza sulle strategie future per garantire stabilità e prospettive di rilancio.

La crisi che ha colpito la Carcano di Mandello non è passata inosservata in piazza Leonardo da Vinci: il Comune monitora infatti la situazione di una delle sue aziende più importanti.“La questione Carcano è attenzionata dall'Amministrazione comunale da diverso tempo, sin dall'insediamento del. Leccotoday.it