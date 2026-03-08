Oggi alle ore 15, la Fermana affronta in casa la Sangiustese al Recchioni. La squadra cerca di reagire dopo la sconfitta nel big match contro il Montecchio Gallo, che la ha fatta scivolare in classifica. La partita rappresenta un’occasione per la Fermana di ottenere tre punti e riprendere il cammino in campionato.

Tanta voglia di riscatto per la Fermana dopo aver lasciato nelle mani del Montecchio Gallo (oggi in campo a Montegranaro) domenica scorsa big match e testa della classifica: oggi in casa contro la Sangiustese (in campo alle ore 15) l’obiettivo è uno solo, la vittoria. Ma non sarà una passeggiata, come non lo è stata all’andata con i rossoblù che hanno impattato al 94’ con l’ex di turno Grassi, uno che nei minuti finali fece esultare il pubblico gialloblù all’Adriatico contro il Pescara nel suo unico gol in C con la maglia canarina. Quella Serie C con la maglia della Fermana che ha visto protagonista 29 volte con cinque reti nel 2017-2018 Marco Sansovini, ora allenatore della Sangiustese: arrivato a fine settembre e capace di dare continuità alla squadra, risalendo la classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangiustese al Recchioni. La Fermana vuole ripartire

La Fermana sfida la Jesina. Al Recchioni tornano i tifosiTorna il tifo organizzato e la Fermana deve tornare ala successo casalingo dopo un paio giornate caratterizzate da pareggi.

