la fermana sfida la jesina e ritrova i tifosi al recchioni

La Fermana torna a giocare davanti ai propri tifosi al Recchioni e sfida la Jesina in una partita che si preannuncia dura. La gara è stata intensa e combattuta fin dall’inizio, con i padroni di casa che hanno reagito a un avvio un po’ timido, ma sono comunque riusciti a creare diverse occasioni pericolose. I tifosi sono tornati ad incitare la squadra, che spera di raccogliere punti importanti in questa fase del campionato.

"Ad Osimo è stata una gara molto fisica e combattuta. Abbiamo reagito ad un avvio un po’ morbido da parte nostra ma creando diverse occasioni. Se c’era una squadra che doveva vincere era la Fermana ". Parole chiare quelle di Luca Lischi, esterno o mezz’ala (a seconda delle esigenze) della Fermana che dopo poche settimane dal suo arrivo si è preso subito i galloni di titolare. Maglia 28 sulle spalle ("il mio numero sarebbe il 18 ma non era disponibile: il 28 è una dedica a mio cugino", ndr) Lischi ha fatto il punto sulla situazione ospite de Le Marche del Pallone su Tvrs. Un vantaggio dimezzato a due lunghezze ma grande fiducia nel gruppo gialloblù: "Chiaro che essendo dietro le altre devono recuperare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica al Recchioni si svolge il delicato incontro di Eccellenza tra Fermana e Trodica, in occasione della Giornata Canarina.

Roberto Buratti, allenatore del Trodica, sottolinea l'importanza di mantenere determinazione e concentrazione in vista della sfida contro la Jesina.

