La Fermana torna a giocare in casa con i tifosi sugli spalti. Dopo due pareggi di fila, i gialloblù vogliono ritrovare la vittoria contro la Jesina e contano sul supporto del pubblico al Recchioni, dove si presenta un atmosfera più calda rispetto alle ultime partite.

Torna il tifo organizzato e la Fermana deve tornare ala successo casalingo dopo un paio giornate caratterizzate da pareggi. Sarà una domenica comunque speciale al Bruno Recchioni perché si torneranno a sentire i cori per il rientro dei tifosi dopo la protesta che ha caratterizzato tutta la prima parte di stagione. E sarà senza dubbio un’arma in più per Augusto Gentilini e i suoi ragazzi che si preparano a questo rush finale con le distanze dalle inseguitrici ridotte a due soli punti, quelli che distanziano i canarini dal Trodica e dal Montecchio. Inevitabile pensare che da qui alla fine sarà un’autentica corsa a tre con gli ultimi movimenti di mercato ma anche la Coppa Italia Nazionale, con il Montecchio protagonista, che andranno ad influire inevitabilmente sull’esito finale di questa Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana sfida la Jesina. Al Recchioni tornano i tifosi

Approfondimenti su Fermana Jesina

La Fermana torna a giocare davanti ai propri tifosi al Recchioni e sfida la Jesina in una partita che si preannuncia dura.

Domenica al Recchioni si svolge il delicato incontro di Eccellenza tra Fermana e Trodica, in occasione della Giornata Canarina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fermana Jesina

Argomenti discussi: La Fermana sfida la Jesina e ritrova i tifosi al Recchioni; La Fermana sfida la Jesina. Al Recchioni tornano i tifosi; Fermana, pari e sfortuna ad Osimo; ECCELLENZA. L'Osimana trova un punto contro la capolista Fermana.

Fermana, la bolgia del Recchioni per battere la Jesina. Montegranaro: Fermignanese da superaredi Roberto Cruciani Entrambe in casa ed entrambe alla ricerca di un successo dal peso specifico molto alto per i rispettivi obiettivi le due squadre fermane di Eccellenza. Fermana capolista che ha vis ... cronachefermane.it

La Fermana cerca il blitz ad Osimo, Montegranaro nella tana del TrodicaECCELLENZA - Turno molto importante per due rappresentanti fermane, entrambe in trasferta. La Fermana vuole blindare il primo posto e cerca il blitz pesante al Diana. Il MOntegranaro cerca il quarto r ... cronachefermane.it

Sale l’attesa per la sfida con la Jesina in casa Fermana per vari motivi. Dal punto di vista tecnico c’è... - facebook.com facebook