A Piaggine e Valle dell’Angelo protagonisti sapori e tradizioni con La casa di Babbo Natale e I sapori di montagna

A Piaggine e Valle dell’Angelo si preparano a vivere un evento unico, tra magia natalizia e autentici sapori di montagna. La magia di “La casa di Babbo Natale” trasformerà Piaggine in un mondo incantato per grandi e piccini, mentre Valle dell’Angelo celebra le tradizioni gastronomiche più genuine. Un’occasione speciale per immergersi in atmosfere suggestive e riscoprire le radici profonde di queste terre affascinanti.

