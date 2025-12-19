A Piaggine e Valle dell’Angelo protagonisti sapori e tradizioni con La casa di Babbo Natale e I sapori di montagna
A Piaggine e Valle dell’Angelo si preparano a vivere un evento unico, tra magia natalizia e autentici sapori di montagna. La magia di “La casa di Babbo Natale” trasformerà Piaggine in un mondo incantato per grandi e piccini, mentre Valle dell’Angelo celebra le tradizioni gastronomiche più genuine. Un’occasione speciale per immergersi in atmosfere suggestive e riscoprire le radici profonde di queste terre affascinanti.
Piaggine si trasformerà nella casa di Babbo Natale, mentre Valle dell'Angelo celebrerà i sapori legati alla tradizione. Accadrà in occasione dei prossimi appuntamenti previsti nell'ambito di "Terre Ritrovate L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
