San Leucio celebra 250 anni | storia innovazione e un tributo a Ferdinando IV

San Leucio festeggia i 250 anni dalla sua fondazione, un importante traguardo che richiama la storia, l’innovazione e il ruolo di Ferdinando IV di Borbone. Questa real colonia rappresenta un esempio significativo di sperimentazione sociale e culturale del XVIII secolo, testimonianza di un patrimonio che ancora oggi conserva valore storico e culturale. Un’occasione per riflettere sulle sue radici e sulla sua influenza nel tempo.

Duecentocinquant'anni di storia, visione e civiltà del lavoro. La Real Colonia di San Leucio celebra il 250° anniversario della sua fondazione, riaffermando l'attualità di uno dei più avanzati esperimenti sociali e culturali dell'Europa del Settecento, voluto da Ferdinando IV di Borbone. Nata nel 1776 come comunità produttiva dedicata all'arte della seta e regolata dal celebre Codice Leuciano, San Leucio rappresentò un modello innovativo fondato su uguaglianza, diritti sociali e dignità del lavoro. Valori che, a distanza di due secoli e mezzo, continuano a parlare al presente.

