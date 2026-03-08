Samuel Mazzon muore a 29 anni nell' incidente frontale Lo strazio della nonna | Era al telefono con il fratello dopo il rumore di lamiere non ha più risposto

Samuel Mazzon, 29 anni, ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto a Maserada, nel Trevigiano. La nonna del giovane ha raccontato di aver parlato con lui al telefono poco prima che si verificasse l’impatto, e di aver sentito un forte rumore di lamiere prima che Samuel non rispondesse più. Il fratello del 29enne era anch’egli al telefono con lui al momento dell’incidente.

VILLORBA (TREVISO) - «Samuel? Cosa è successo?». Elia Mazzon, il fratello del 29enne travolto da un’auto venerdì sera a Maserada, era al telefono con lui nel momento in cui si è consumata la tragedia. Samuel stava percorrendo via Papadopoli Sud con la sua Fiat 600 bianca diretto a Oderzo, dove seguiva le lezioni per ottenere il brevetto di volo. «Si stavano parlando in vivavoce - racconta nonna Adriana, con cui la vittima viveva a Villorba - poi Elia ha sentito improvvisamente un rumore di lamiere». Da lì il silenzio. La Mercedes nera che stava correndo sulla corsia opposta a quella di Samuel lo ha centrato in pieno. Il fratello Elia, non sentendolo rispondere, ha subito pensato al peggio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

