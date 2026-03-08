Salento colpi di pistola contro lo studio di un dentista | indagini in corso

Nella notte tra venerdì e sabato, a Spongano nel Salento, quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro lo studio dentistico Bacile. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare chi abbia compiuto l’atto e capire le circostanze di quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Le autorità hanno avviato le verifiche sul luogo.

Misterioso atto intimidatorio a Spongano nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola contro lo studio dentistico Bacile, situato in pieno centro, al civico 1 di Piazza Bacile. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando alcuni residenti e passanti hanno notato segni inequivocabili sulla vetrata d’ingresso dell’attività professionale. Il portone in vetro presentava infatti quattro fori d’entrata, causati dall’esplosione di altrettanti colpi di arma da fuoco. Secondo i primi rilievi tecnici effettuati sul posto, i proiettili sembrerebbero appartenere a un’arma di calibro 9x19. L’episodio si è consumato nel silenzio della notte, senza che nessuno apparentemente avvertisse le detonazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

