Salento colpi di pistola contro lo studio di un dentista | indagini in corso

Nella notte tra venerdì e sabato, a Spongano nel Salento, quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro lo studio dentistico Bacile. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare chi abbia compiuto l’atto e capire le circostanze di quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. Le autorità hanno avviato le verifiche sul luogo.

Misterioso atto intimidatorio a Spongano nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola contro lo studio dentistico Bacile, situato in pieno centro, al civico 1 di Piazza Bacile. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando alcuni residenti e passanti hanno notato segni inequivocabili sulla vetrata d’ingresso dell’attività professionale. Il portone in vetro presentava infatti quattro fori d’entrata, causati dall’esplosione di altrettanti colpi di arma da fuoco. Secondo i primi rilievi tecnici effettuati sul posto, i proiettili sembrerebbero appartenere a un’arma di calibro 9x19. L’episodio si è consumato nel silenzio della notte, senza che nessuno apparentemente avvertisse le detonazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corso Leggi anche: Colpi di pistola in strada: indagini in corso dei carabinieri Leggi anche: Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola, indagini in corso Aggiornamenti e notizie su Salento colpi di pistola contro lo.... Temi più discussi: Salento, violenza e droga: tre arresti dei carabinieri; Sparò durante un’aggressione, arrestato 35enne; Spari in centro a San Severo: esplosi tre colpi in Piazza del Papa, arrestato un uomo; Agguato a colpi di pistola: ferito un 22enne. Salento, colpi di pistola contro lo studio di un dentista: indagini in corsoMisterioso atto intimidatorio a Spongano nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno esploso quattro colpi di ... msn.com Salento, paura per strada: colpi di pistola contro l'auto di un giovaneColpi di arma da fuoco contro un’auto a Torre Vado, nel basso Salento. Paura nel pomeriggio nella località turistica di Morciano di Leuca (Lecce) per un episodio dai contorni ancora tutti da chiarire. quotidianodipuglia.it Agriturismo Amaranto – Jacuzzi Panoramica e Mare da Sogno a Pescoluse Pescoluse - Salento Vivi un’estate indimenticabile tra mare cristallino, sabbia finissima e relax totale! Richiedi ora un preventivo gratuito e diretto dalla struttura qui - facebook.com facebook BUONGIORNO DALLA PUGLIA. TORRE PALI-SALVE. SALENTO. x.com