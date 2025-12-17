Scisciano agguato in strada | 48enne ucciso a colpi di pistola indagini in corso

Una tragica sparatoria si è verificata a Scisciano, lasciando un uomo di 48 anni senza vita. I carabinieri di Castello di Cisterna e San Vitaliano sono intervenuti tempestivamente in via G., avviando le indagini per chiarire le dinamiche di questo drammatico episodio. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre le forze dell'ordine lavorano per fare luce sui motivi e individuare i responsabili.

Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano - Colpi di pistola contro un uomo a Scisciano, nel Napoletano: l'uomo è rimasto ucciso, mentre i responsabili sono scappati via. fanpage.it

Agguato ad ora di cena: 48enne freddato con diversi colpi d'arma da fuoco - Dai primi accertamenti pare che l’uomo, mentre era in sella al proprio Sh, sarebbe stato avvicinato da ignoti in sella a un altro mezzo che gli avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco per poi ... napolitoday.it

