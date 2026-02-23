Colpi di pistola in strada | indagini in corso dei carabinieri

Un uomo è stato colpito da alcuni spari in strada, probabilmente a causa di una lite tra due persone. I carabinieri sono arrivati rapidamente in via de Turris a Castellammare dopo aver ricevuto una segnalazione alle 14.30. Sul posto, gli agenti hanno trovato tracce di sangue e hanno delimitato l’area per le indagini. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La zona rimane sotto osservazione.

I carabinieri, verso le 14.30 di oggi, sono intervenuti in via de Turris a Castellammare per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto i militari della locale compagnia hanno rivenuto e sequestrato un bossolo. Al momento non si registrano feriti. Indagini in corso.

