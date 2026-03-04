Nella puntata di oggi di La volta buona, Caterina Balivo ha affrontato le critiche rivolte a Sal Da Vinci, sfiorando uno scontro in diretta. Il dibattito si è acceso subito dopo la fine del Festival di Sanremo, quando si è parlato del nome del vincitore. L’argomento è diventato il centro di un confronto tra l’ospite e alcuni partecipanti in studio.

La puntata di oggi di La volta buona si è trasformata in un confronto acceso sul nome del vincitore del Festival di Sanremo. Al centro della discussione, il trionfo di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”, una vittoria che continua a far parlare anche a giorni di distanza dalla finale. Caterina Balivo ha scelto di dedicare ampio spazio alle reazioni, soffermandosi soprattutto sulle critiche piovute sull’artista dopo la proclamazione all’Ariston. E in studio il clima si è rapidamente scaldato. A innescare la miccia è stato un intervento firmato da Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera. Parole destinate a lasciare il segno e che hanno diviso pubblico e addetti ai lavori: “Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caterina Balivo contro le critiche a Sal Da Vinci: scontro in diretta dopo Sanremo

Caterina Balivo furiosa per Sal Da Vinci: la notizia e sbrocca in direttaLa puntata odierna de La volta buona si è trasformata in un vero e proprio campo di confronto attorno al nome del vincitore del Festival di Sanremo.

Cristian Galella contro Sal Da Vinci: “Ma chi ca**o ha vinto Sanremo?”, la reazione dopo le criticheCristian Galella contesta sui social la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: "Ma chi ca**o ha vinto?".

Aggiornamenti e notizie su Caterina Balivo.

Temi più discussi: Caterina Balivo: Le polemiche fanno bene al Festival. Occhio a Sal Da Vinci; La Volta Buona, pagelle 3 marzo: la gaffe di Caterina Balivo (8), Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga (5); La Volta Buona a Sanremo, gli ospiti di Caterina Balivo dal 23 al 28 febbraio 2026; Gianni Morandi mi ha offerto un passaggio, il racconto di Caterina Balivo: cosa è successo dopo Sanremo.

Aldo Cazzullo chiama Caterina Balivo e risponde alla polemica su Sal Da Vinci e NapoliAldo Cazzullo chiude la polemica, lui ama Napoli e i suoi grandi artisti ma ribadisce ciò che pensa di Per sempre sì di Sal Da Vinci ... ultimenotizieflash.com

Caterina Balivo esplode su Sal Da Vinci: L’autore è di Bergamo vuole andare avanti ma io non voglioPer sempre sì di Sal Da Vinci potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, così scrive Aldo Cazzullo ma Caterina Balivo sbotta quando l'autore de La volta buona la ferma ... ultimenotizieflash.com

Caterina Balivo impazzita per Sal Da Vinci: la notizia e sbrocca in diretta (VIDEO) facebook

«La canzone di Sal Da Vinci è adatta a un matrimonio della camorra». Caterina Balivo sbotta in diretta, Aldo Cazzullo chiama a sorpresa x.com