Sal Da Vinci | Champions o Eurovision? Il Napoli deve ancora qualificarsi

Durante “Sanremo Top” su Rai 1, Daniele Battaglia ha lanciato una domanda curiosa a Sal Da Vinci: cosa preferirebbe, la vittoria del Napoli in Champions League o il suo trionfo all’ Eurovision? Fresco vincitore del Festival di Sanremo, l’artista ha risposto con eleganza e un pizzico di scaramanzia partenopea, mostrando entusiasmo per entrambe le sfide. Sul confronto tra calcio e musica, Sal Da Vinci risponde: “Il Napoli deve ancora qualificarsi, io invece arrivo prima all’Eurovision per rappresentare il mio paese e ne sono orgoglioso.” E sulla magica serata al Maradona, prima di Napoli-Torino: “È stata un’emozione incredibile cantare davanti a 50mila persone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

