Nella giornata di ieri, prima del match al stadio Diego Armando Maradona, il cantante partenopeo Sal Da Vinci si è esibito davanti al pubblico. Ha cantato la canzone vincitrice di Sanremo 2026, ‘Per sempre sì’, suscitando emozione tra i presenti. Dopo l'esibizione, ha commentato il tributo a Maradona definendolo “emozione grandissima” e ha scherzato sulla differenza tra Champions e Eurovision.

Nella giornata di ieri, al ‘Diego Armando Maradona’, prima del match, si è esibito Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo ha fatto gioire il suo pubblico intonando la canzone vincitrice di Sanremo 2026, ‘Per sempre sì’. Il suo amore per la città e per il club azzurro non è mai stato nascosto e, per questo motivo, il Napoli ha deciso di omaggiarlo in questa maniera, facendo un regalo a lui e ai tifosi. “Al Maradona ieri è stata un’esperienza grandissima: grazie Napoli per questa bellissima esperienza. Champions o Eurovision? Il Napoli si deve ancora qualificare, arrivo un po’ prima all’Eurovision per rappresentare il mio Paese e sono orgoglioso di andarci” – ha detto il cantante napoletano, rispondendo ad una domanda di Daniele Battaglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sal Da Vinci sul tributo del Maradona: “Emozione grandissima”, poi la battuta tra Champions e Eurovision

Sal Da Vinci, la vittoria di un popolo e l’annuncio sull’EurovisionTempo di lettura: < 1 minuto “ L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso...

La Volta Buona, pagelle del 6 marzo: Gianna Pratesi e il due di picche ad Alain Delon (9), Sal Da Vinci pronto per l’Eurovision (7)Torna anche il 6 marzo una nuova puntata de La Volta Buona e anche questa volta la parola d’ordine è una sola: longevità.

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci sul tributo del Maradona....

Temi più discussi: Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbe chi detesta Napoli; Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Tutti pazzi per il brano di Sal Da Vinci di Sanremo, i video del balletto di Per Sempre sì.

Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: Adatta a un matrimonio della camorraAldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni ... tpi.it

#inaltreparole Cazzullo torna sulla polemica con Sal Da Vinci: “Faccio il giornalista, voglio essere libero di scrivere quello che penso” x.com

Dopo la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, Lisa Fusco dedica una spaccata (chi meglio di lei) al cantante. "Per sempre sì" ha conquistato la showgirl, 47 anni, già dal primo ascolto: «Avevo scommesso che avrebbe vinto», rivendica con orgoglio. Lisa torna per - facebook.com facebook