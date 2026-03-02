Sal Da Vinci è stato scelto come rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. Le quote di Sisal indicano le possibilità di vittoria del cantante, con Napoli che sogna di vedere il suo nome tra i finalisti. La decisione sulla partecipazione di Sal Da Vinci ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica e scommesse. Le quote vengono aggiornate in tempo reale in base alle scommesse piazzate.

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, ma quanto vale la sua vittoria nelle quote della Sisal?. Dopo 26 anni, sul palco di Sanremo è tornato a vincere un artista campano: Sal Da Vinci con la sua Per sempre si ha conquistato gli italiani. Sisal lo aveva previsto. Ma quante chance ha di replicare il successo all’Eurovision? Al momento secondo gli esperti Sisal la sua vittoria non sarebbe impossibile, tant’è che il bis di trionfi pagherebbe 20 volte la posta. Nel 2000, quando gli Avion Travel vinsero il Festival, l’Italia non partecipò al contest europeo. Sarà quindi questa l’occasione che porterà la Campania sul tetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sal Da Vinci e il bis all’Eurovision? Le quote di Sisal, Napoli sogna

Sal Da Vinci in trionfo: dopo Sanremo può vincere anche l'Eurovision? Le quoteSANREMO, ITALY - FEBRUARY 28: Alessandro Mager, Sal Da Vinci, Carlo Conti, Laura Pausini and Sayf and attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at...

Chi vince Sanremo 2026: duello apertissimo tra Sal Da Vinci e Fedez-Masini. Le quote Sisal aggiornate prima della finaleAggiornato il 28 febbraio 2026 alle 13:57 Stasera all’Ariston non c’è una favorita netta, ma un equilibrio che pesa come un macigno.

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo, Sal Da Vinci: La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: I nonni di oggi? Sono più fighi!; La storia di Sal Da Vinci, cantante e attore figlio d'arte: il vero nome, le sceneggiate, il ruolo in Troppo forte con Verdone e il successo con Rossetto e caffè; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo.

Sanremo, Edoardo Donnamaria e Christian Gallella furiosi per la vittoria di Sal Da Vinci: Questo paese è fallitoI due bellocci della TV hanno avuto da ridire sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival Sanremo: cosa hanno scritto sui loro social e la reazione del web. libero.it

È Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026Il cantautore napoletano ha vinto la 76esima edizione della kermesse con il suo brano Per sempre sì. Al secondo posto Sayf, al terzo Ditonellapiaga, al quarto Arisa e al quinto Fedez e Masini È Sal ... tg24.sky.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Fare pace con Sal Da Vinci. Fenomenologia di una instant hit che sentiremo da qui all’eternità x.com