Chi è la moglie di Greg Nicoletta Fattibene | Il nostro matrimonio è stato in stile yankee e Lillo era vestito da cowboy

Claudio Gregori, conosciuto come Greg, è sposato dal 2014 con la moglie Nicoletta Fattibene. Prima del matrimonio, Claudio e Nicoletta erano fidanzati da parecchio tempo e il comico ha deciso di chiedere la mano della donna in occasione del suo cinquantesimo compleanno. I due dunque si sono sposati, ma non hanno mai avuto figli. La cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cowboy. Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l’attore comico ha deciso di fare la proposta di matrimonio in occasione del suo 50esimo compleanno. Non finisce qui: la sposa, ha sfoggiato un vestito di pizzo con velo principesco, arrivando a bordo di una cabriolet rosa confetto e indossando occhiali da sole con la montatura bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

