Chi è Giuseppe Battiston | vita privata moglie e curiosità dell’attore di Lavoreremo Da Grandi

Giuseppe Battiston, attore italiano noto per il suo talento e la sua versatilità, ha accumulato una carriera di oltre 30 anni tra cinema, televisione e teatro. In tutto questo tempo, ha vinto tre David Di Donatello e si è fatto conoscere per ruoli sempre diversi. Nonostante la fama, Battiston mantiene una vita privata riservata, lontana dai riflettori, e si sa poco della sua famiglia. La sua passione per il teatro e il cinema lo ha portato a lavorare con molti registi importanti, diventando uno dei volti più apprezzati del panorama artistico

Giuseppe Battiston ha una carriera lunga trent'anni, nel corso dei quali si è diviso tra cinema, tv e teatro, conquistando tre David Di Donatello. Stasera l'attore sarà ospite di Splendida Cornice, in onda su Raitre dalle 21:40 dove presenterà il nuovo film che lo vede tra i protagonisti, Lavoreremo Da Grandi di Antonio Albanese. Nato a Udine nel 1968, dopo aver conseguito alla Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi, debutta a teatro appena ventenne con C'è Da Non Crederci, mentre due anni dopo arriva su grande schermo con Italia – Germania 4-3 di Andrea Barzini. Nel 2001 debutta in tv con la miniserie Cuore.

