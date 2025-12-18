Furto in abitazione a Biancavilla | i Carabinieri recuperano un iPhone e denunciano una 46enne

I Carabinieri di Biancavilla hanno arrestato una donna di 46 anni dopo un furto in abitazione, recuperando un iPhone sottratto. L’intervento tempestivo e le indagini rapide hanno permesso di identificare l’autrice e di restituire la refurtiva, sottolineando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Un esempio di impegno e professionalità nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Intervento rapido e indagini immediate. I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno concluso in tempi rapidi una mirata attività investigativa che ha portato all' identificazione dell'autrice di un furto in abitazione e al recupero della refurtiva, dimostrando ancora una volta l'efficacia dell'azione di contrasto ai reati contro il patrimonio. La denuncia della vittima. Il furto era stato denunciato la sera precedente da un 37enne residente a Paternò, che aveva segnalato la sottrazione del proprio smartphone iPhone dalla sua abitazione intorno alle 18:50. La segnalazione tempestiva ha consentito ai militari di attivarsi immediatamente.

