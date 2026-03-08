Ruba le borse di lusso della fidanzata e le vende a un negozio | lei lo scopre e lo denuncia

Una ragazza di 27 anni ha scoperto che alcune sue borse di lusso erano in vendita su un negozio online a Napoli. La donna ha riconosciuto gli oggetti sul profilo Instagram di un negozio vintage e ha deciso di denunciarne il proprietario. Gli agenti hanno poi acquisito prove e avviato le indagini per risalire all’autore del furto e della vendita.

Una ragazza di 27 anni ha scoperto che alcune sue borse erano in vendita in un negozio online. È successo a Napoli dove la donna ha trovato sul profilo Instagram di un negozio vintage quelle che ha riconosciuto essere delle sue borse. Si è subito resa conto che mancavano dal suo armadio e come unico sospettato ha pensato al fidanzato di 28 anni. Insieme ai familiari è andata nel negozio e ha scoperto che erano state portate a metà febbraio. L'unica carta d'identità lasciata per la vendita era quella del 28enne. Il negozio, ignaro del furto, aveva pagato quattromila euro gli oggetti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda, escludendo responsabilità degli ignari commercianti e hanno sequestrato le borse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

