Ruba un motorino e lo incendia trovato dagli agenti con lo sguardo fisso a osservare le fiamme

La polizia di Rimini ha arrestato un cittadino polacco dopo che aveva rubato un motorino e lo aveva dato alle fiamme. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo con lo sguardo fisso a osservare le fiamme che bruciavano il veicolo. L’uomo è stato subito portato in caserma con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento.

Il proprietario del mezzo, contattato dagli agenti, si è recato sul posto e non ha potuto fare altro che osservare i resti del proprio mezzo distrutto Prima ruba un motorino, poi decide di incendiarlo. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì (29 gennaio), quando la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino polacco per il reato di furto aggravato e danneggiamento ai danni di un motociclo precedentemente rubato nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La segnalazione è giunta dalla sala operativa dei Vigili del fuoco, i quali sono stati contattati da alcuni residenti che segnalavano un uomo intento a dare fuoco a una moto.

