Evelina Sgarbi ha commentato nuovamente, a “Verissimo” dell’11 gennaio, la decisione del Tribunale riguardante Vittorio Sgarbi. Nel suo intervento, ha smentito le voci sulla presunta relazione con Sabrina Colle, sottolineando che si tratta di una facciata per eventi pubblici. La sua posizione chiarisce la realtà dietro le apparenze e mette in discussione le narrazioni diffuse sulla vita privata del padre.

Evelina Sgarbi è intervenuta nuovamente a “Verissimo “, ieri 11 gennaio, per commentare la decisione del Tribunale su Vittorio Sgarbi. Il giudice ha detto di no all’amministratore di sostegno, ma “ha ritenuto necessaria la perizia medica per valutare le capacità cognitive per gli atti di straordinaria amministrazione. “La mia richiesta dell’amministratore di sostegno non è stata accolta, – ha affermato Evelina – ma c’è un ‘però’ che è comunque un passo avanti. Sono contenta, anche se sono perplessa per la scelta di nominare uno psicologo e non uno psichiatra o un team di medici. Secondo me non basta uno psicologo per valutare un quadro così complesso come quello di papà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Finiamola con questa favoletta della fidanzata innamorata. Tutti quelli che conoscono mio padre Vittorio Sgarbi, lo sanno. Lei non c’è mai stata. Amore solo di facciata per le cene di gala e per i rotocalchi”: la figlia Evelina su Sabrina Colle

