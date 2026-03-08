Roseto | ferie del Comandante la chiave per sbloccare la sicurezza

A Roseto degli Abruzzi, si discute sulla questione delle ferie arretrate del Comandante della Polizia Locale, che sta attirando l’attenzione nel dibattito pubblico. La situazione ha portato alla ribalta il tema delle assenze e delle responsabilità legate alla gestione del personale, con opinioni contrastanti tra chi chiede chiarimenti e chi evidenzia le implicazioni operative. Il problema rimane al centro delle conversazioni in città.

A Roseto degli Abruzzi, la questione delle ferie arretrate del Comandante della Polizia Locale sta diventando il fulcro di un dibattito acceso. Mentre l’amministrazione e l’opposizione si scambiano accuse di teatrini politici, la realtà sul campo è quella di un comando bloccato da anni. Marco Angelini e Giovanni Proti, rappresentanti di Italia Viva e Casa Riformista, hanno lanciato oggi un appello netto: basta con le recite elettorali e serve una vera riorganizzazione dei servizi di sicurezza. La situazione a Pineto e nel territorio circostante riflette le dinamiche tipiche delle zone interne dell’Abruzzo, dove lo spopolamento e i ritardi nella ricostruzione post-sisma rendono ogni servizio essenziale ancora più critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

