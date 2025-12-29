Frattesi Juve respinta quella provocazione dell’Inter | per sbloccare la trattativa la chiave può essere questa
La trattativa tra la Juventus e Frattesi, ancora in fase di definizione, ha subito un rallentamento dopo una proposta ritenuta provocatoria dall’Inter. Per sbloccare la situazione, le parti potrebbero dover individuare una strategia condivisa che favorisca un accordo equilibrato. In questo contesto, il ruolo della volontà delle società e delle parti coinvolte sarà fondamentale per arrivare a una soluzione soddisfacente per tutti.
Frattesi Juve, respinta quella provocazione dell’Inter: per sbloccare la difficile trattativa coi nerazzurri la chiave può essere questa. La dirigenza della Juventus ha rotto gli indugi per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti, concentrando i propri sforzi su Davide Frattesi. Nonostante la valutazione di circa 30 milioni di euro fissata dall’Inter, i bianconeri hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità di un trasferimento immediato durante il mercato di riparazione. Lo riporta Tuttosport. La strategia della Juventus e l’intrigo Muharemovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
