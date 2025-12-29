Frattesi Juve respinta quella provocazione dell’Inter | per sbloccare la trattativa la chiave può essere questa

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra la Juventus e Frattesi, ancora in fase di definizione, ha subito un rallentamento dopo una proposta ritenuta provocatoria dall’Inter. Per sbloccare la situazione, le parti potrebbero dover individuare una strategia condivisa che favorisca un accordo equilibrato. In questo contesto, il ruolo della volontà delle società e delle parti coinvolte sarà fondamentale per arrivare a una soluzione soddisfacente per tutti.

Frattesi Juve, respinta quella provocazione dell’Inter: per sbloccare la difficile trattativa coi nerazzurri la chiave può essere questa. La dirigenza della  Juventus  ha rotto gli indugi per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti, concentrando i propri sforzi su  Davide Frattesi. Nonostante la valutazione di circa  30 milioni di euro  fissata dall’Inter, i bianconeri hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità di un trasferimento immediato durante il mercato di riparazione. Lo riporta Tuttosport. La strategia della Juventus e l’intrigo Muharemovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

frattesi juve respinta quella provocazione dell8217inter per sbloccare la trattativa la chiave pu242 essere questa

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, respinta quella provocazione dell’Inter: per sbloccare la trattativa la chiave può essere questa

Leggi anche: Frendrup Juve, Ottolini può essere la chiave per sbloccare l’affare. Le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri

Leggi anche: Frattesi Juve, i numeri all’Inter sono impietosi: i bianconeri monitorano la situazione. Gennaio può essere l’occasione adatta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pagina 2 | Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com

Chiellini: "Elkann? Juve e famiglia una cosa unica. Di Frattesi non parlo..." - Juve, posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini, nella settimana ... corrieredellosport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.