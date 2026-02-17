Ryan Garcia | il titolo mondiale è finalmente a portata di mano?

Da mondosport24.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryan Garcia si prepara a conquistare il titolo mondiale, dopo aver sfidato il campione WBC Mario Barrios in un match che si svolgerà sabato sera a Las Vegas. La posta in gioco è alta, e l’atmosfera nella città del gioco si infiamma in vista di una sfida che potrebbe cambiare il destino del giovane pugile. I fan sono già in fermento, aspettando di vedere se Garcia riuscirà a superare l’ostacolo e portare a casa la corona.

Il sabato sera a Las Vegas si accende la scena per un duello decisivo nel panorama welter: Ryan Garcia sfida il campione WBC Mario Barrios, nell’evento The Ring: High Stakes al T-Mobile Arena. L’incontro rappresenta un’opportunità cruciale per Garcia di affermarsi definitivamente tra i veterani della divisione e conquistare il primo titolo mondiale, dopo una carriera incardinata su promesse e un ritmo di crescita rapido ma finora privo di una corona iridata. In palio il titolo mondiale WBC dei pesi welter, detenuto da Barrios, contro l’aspirante campione Garcia. L’evento è messo in primo piano come testa d’affiche di una serata che intreccia competitività e spettacolo, offrendo a Garcia una chance cha potrebbe cambiare il corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ryan garcia il titolo mondiale 232 finalmente a portata di mano
© Mondosport24.com - Ryan Garcia: il titolo mondiale è finalmente a portata di mano?

Ryan Garcia sospeso WBC dopo il reintegro

Ryan Garcia è stato sospeso dal WBC dopo il suo reintegro, a causa di problemi nella procedura di controllo del peso.

Joe Goossen: lo stile di Ryan Garcia rimane riconoscibile

Joe Goossen ha osservato che lo stile di Ryan Garcia resta riconoscibile, anche dopo anni di combattimenti.

Ryan Garcia Is Training Like a Monster… This Version Looks Dangerous

Video Ryan Garcia Is Training Like a Monster… This Version Looks Dangerous
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ryan Garcia ha rifiutato 25 milioni di dollari per affrontare lo youtuber Jake Paul; Manny Pacquiao dice a Ryan Garcia cosa deve fare per battere Mario Barrios dopo averlo affrontato per l’ultima volta; Conor Benn cambia pronostico su Garcia prima del match per il titolo contro Barrios; Devin Haney esclude una rivincita con Ryan Garcia per un motivo.